Schaatssprinter Gijs Esders uit Deventer levert contract bij Team Reggeborgh in: ‘combinatie was niet de juiste’

Man (22) die ouders belde in plaats van ‘112’ voor gewonde vriendin (16) na ongeluk Epse moet cel in

15:23 De Arnhemse chauffeur (22) die op de vlucht voor de politie in een weiland in Epse meermalen over de kop sloeg en vervolgens geen ambulance belde voor zijn zwaargewond geraakte vriendin (16) uit Deventer, gaat vier maanden de cel in.