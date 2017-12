Schaatsster Achtereekte lijkt op tijd in vorm voor Olympisch Kwalificatietoernooi

Carlijn Achtereekte is in vorm. Dinsdag reed de in Lettele opgegroeide schaatsster haar beste tijd ooit op de drie kilometer op de ijsbaan in Heerenveen. Al was het in een trainingswedstrijd, de tegenstander was wel Antoinette de Jong (JustLease.nl), die ze in het rechtstreekse duel achter zich liet.