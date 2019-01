Schaatsverkoper klaar voor de stormloop

Een nachtje vorst, het ijs is nog flinterdun, maar al dik genoeg voor schaatskoorts. Zijn schaatswinkels klaar voor de storm? Ja hoor, zegt eigenaar Cees Meester van schaats- en skeelerwinkel Meestersport in Deventer: ,,Ik ben op alles voorbereid.”

Meestersport ligt onder de rook van schaatstempel De Scheg en is niet zomaar een speciaalzaak. Hij geniet meer dan regionale bekendheid, krijgt nog regelmatig bijvoorbeeld topschaatsster Carlijn Achtereekte op bezoek en Cees Meester was zelf onder meer trainer van haar broer Maarten.

Koorts

,,Schaatskoorts? Die is er bij ons al een tijdje hoor.” De Deventerse Monique Smeets zegt het lachend. Samen met haar zoons bezoekt ze de schaatswinkel aan de Zwaluwenburg: de oudste, Huub (12) komt zijn schaatsen ophalen. ,,Vanavond is in De Scheg het familietoernooi. Ik schaats dan tegen m’n vader”, zegt Huub.

Op natuurijs heeft Huub eigenlijk nog nooit geschaatst. Wie weet lukt het dit jaar? De harten van de natuurijsliefhebbers gaan sneller kloppen, Meester is op een drukke periode voorbereid. ,,Zeg maar gerust een gekkenhuis.” Monique Smeets: ,,Maar ik denk niet dat Huub op z’n eigen schaatsen gaat, want daar is natuurijs te slecht voor.”

Geluk

Misschien kan Huub, als hij tijd heeft, zijn geluk beproeven in Bathmen of Twello. ,,Die ijsbaantjes liggen al dicht”, zegt Meester. ,,Goeie zaak, want dinsdag wordt sneeuw verwacht, dat is niet best voor de ijskwaliteit. Ach ja, het is zo onzeker in Nederland. Ik houd de site van AgriHolland bij, die heeft de voorspellingen over het algemeen vrij goed. Overijssel is nu de koudste provincie, zag ik, en het blijft vrizen tot 1 februari. Dus eind van de week heb je denk ik aardig natuurijs, in ieder geval op de ijsbanen en mogelijk de uiterwaarden.”

Wachttijd

,,Zodra vaststaat dat we 10, 12 centimeter ijs krijgen of zo, dan staat de zaak hier echt vol. Altijd een leuke sfeer. Al moeten de klanten soms tweeënhalf uur op een paar schaatsen wachten, je hoort geen verkeerd woord.” Meester trommelt zijn gezinsleden op om te helpen in de winkel, onder anderen zijn beide schaatsende dochters. Hij herinnert zich hoe gezellig het was toen er een keer een ijsperiode was tussen kerst en oud en nieuw. Maar je weet het nooit. Vorig jaar hield het niet over. ,,Er is wel wat op natuurijs geschaatst, dat konden we een klein beetje merken aan de verkoop en we hebben toen veel moeten slijpen.”