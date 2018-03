'Schade aan huizen Jan Steenstraat wordt vergoed'

YuMe sluit vestiging aan de Brink Deventer, Vietnamees restaurant werkt aan opening

17:30 Sushirestaurant YuMe sluit zijn vestiging aan de Brink Deventer. Het restaurant gaat zich verder richten op de vestiging in de Boreelkazerne en de thuisbezorging. Nieuwe invulling voor het pand is er al: het is de bedoeling dat binnen korte tijd in het pand van YuMe aan de Brink een Vietnamees restaurant opent, genaamd Vietfoods.