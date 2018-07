Schalkhaar in actie tegen uitzetting gezin

Nog maar enkele dagen geleden zag je in Schalkhaar Shereen Khiralla rijden op haar bakfiets met drie kinderen. Nu is het gezin weg. Heel Schalkhaar wil uitzetting van de Egyptische familie voorkomen.

Schalkhaar wil haar asielzoekers niet kwijt. Tal van mensen uit het dorp, ook vanuit de basisschool en sportclub SV Schalkhaar, doen een klemmend beroep op staatssecretaris Mark Harbers (VVD). Inzet: een verblijfsvergunning voor het Egyptische gezin Khiralla.

Baptistengemeente

Bijvoorbeeld directeur Gert Katerberg van obs De Sleutel, waar de drie kinderen naar school gaan. Maar ook moeders van andere kinderen op school. En de trainer 'en heel E11' waar Bola, de oudste zoon (9) voetbalt. Leden van de vrije baptistengemeente in Deventer, waar het gezin kerkt. Het bevriende stel uit Zutphen, Bert en Lidi Meedendorp.

,,Zoveel mensen die dit geluid laten horen, dat zegt veel', meent Bert Meedendorp over de brandbrieven en smeekbedes van al die Schalkhaarders die gebundeld naar Den Haag zijn gestuurd. ,,Ze verbleven in het AZC in Schalkhaar. Ze hebben een heel netwerk in en om het dorp opgebouwd en op allerlei terreinen meegedaan in de samenleving.''

Dorpsfeest

Het rapport dat de actiegroep heeft samengesteld onderstreept dat. Betrokken bij school, actief als vrijwilliger bij ontmoetingsplaatsen van de kerken en volop meedraaiend in het dorp. Bijvoorbeeld op het Schalkhaarse dorpsfeest. ,,Ze zijn zo snel en goed geïntegreerd'', zegt baptistenpredikant Reynoud Deen. ,,De kinderen kunnen nauwelijks Arabisch en spreken vooral Nederlands.''

In mei 2013 vluchtten Malak en Shereen Khiralla met Bola en Abram, toen 4 en 2 jaar oud per vliegtuig naar Nederland. Weg van alle bedreigingen en intimidaties in Egypte vanwege hun christelijke geloof, zo vat de actiegroep hun verhaal samen. Zo werd de winkel van het stel vernield. Dieptepunt was de ontvoering van kleine Abram. Na betaling van losgeld werd het ventje 'als een pakketje uit een auto op de stoep gegooid', staat in het rapport. Meedendorp: ,,Ze worden niet geloofd. Als je de mensen kent, weet je beter. Daarbij komt dat de vader fysiek steeds slechter wordt. Hij heeft onder meer diabetes en zit in een scootmobiel. Artsen hier zeggen ook dat hij niet zonder de goede zorg in Nederland kan.''

IND

Na meerdere rechtszaken, met dan weer hoop en dan vrees, dreigt nu echt uitzetting. De IND neemt een nieuwe aanvraag voor een permanente verblijfstatus op medische gronden niet in behandeling. Meedendorp werd via de kerk close met het gezin: ,,Het vergaat ze slecht. Zelfs met ons liep het contact moeizaam toen we dit weekend telefoneerden.'' Met het in Nederland geboren meisje Temav (4) moest het gezin deze week naar Ter Apel vertrekken. ,,Vandaag gaan ze naar het uitzetcentrum in Katwijk. Het kan nu snel gaan.''

Maar de advocaat van de familie, de heer Khalaf, geeft het nog niet op. Zodra de uitzettingsdatum bekend is, dient hij bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een verzoek om een 'voorlopige voorziening' in, vanwege de medische gronden. ,,Als je steunbewijs daarover niet meeneemt - zoals is gebeurd, dan moet er een vergelijkbaar advies tegenover staan dat dit advies tegenspreekt. Maar dat is er niet."

'Tik op de vingers'

Het EHRM zou de staatssecretaris daarover een 'tik op de vingers' kunnen geven. ,,De kans dat dat gebeurt, acht ik zeker aanwezig", zegt advocaat Khalaf. Een voorlopige voorziening zou de familie tijd geven tot er nieuw onderzoek is gedaan.