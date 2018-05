Het jaarlijkse hoogtepunt voor veel Schalkhaarders is het dorpsfeest Schalkhaar Life! Dat dit enorm leeft, blijkt alleen al uit het indrukwekkende vrijwilligerskorps. Met voorzitter Brigitte Lieftink blikken we vooruit op de 18e editie.

Met een bedankavond voor vrijwilligers en sponsoren in de feesttent is donderdagavond Schalkhaar Life! afgetrapt. Tot en met zondag kan tout Schalkhaar zich onderdompelen in het feestgedruis.

Hebben niet-Schalkhaarders ook wat te zoeken op Schalkhaar Life!?

Brigitte Lieftink, voorzitter van de organiserende stichting, antwoordt gevat: ,,Er komt geen hek rond Schalkhaar, iedereen is welkom. Het is wel echt een feest door en voor Schalkhaarders. Het heeft geen regionale functie. Tijdens de braderie op zondag komen er zeker ook mensen uit de omtrek naar Schalkhaar.''

Hoe zorgen jullie ervoor dat alle doelgroepen worden bediend?

Lieftink: ,,Voor de senioren is er vrijdag een mooi programma in de tent, het hele weekend door is er een kidsprogramma, ook voor de oudere jeugd. Nieuw onderdeel is Stuif es in. Volwassenen kunnen onder meer genieten van veel live muziek. Zaterdag is er een oldtimerrit voor mensen met een beperking.''

Wat is de band tussen More Life en Schalkhaar Life!?

,,More Life is een echte Schalkhaarse band die vrijwel altijd optreedt tijdens ons feest. De band speelt zaterdag in het café van De Lindeboom. Enkele leden waren destijds betrokken bij de oprichting van Schalkhaar Life!''

Kampen jullie met een vrijwilligerstekort?

,,Gelukkig niet. We hebben ergens tussen de 250 en 300 vrijwilligers die voor de meest uiteenlopende taken worden ingezet.''

Het wordt erg warm de komende dagen, hoe spelen jullie hier op in?

,,Er komen overal waterpunten te staan, we hebben voldoende waterflesjes ingeslagen en voor kinderen is er gratis ranja.''