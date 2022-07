Schalkhaar voelt zich overvallen over extra opvang op AZC-terrein: ‘Handelen roept geen vertrouwen op’

Vrouw valt uit scootmo­biel na aanrijding op berucht punt in Deventer

Een vrouw in een scootmobiel is maandagmiddag in Deventer aangereden door een automobiliste. Eerstgenoemde vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. De aanrijding gebeurde op een locatie waar vaker ongelukken gebeuren: de kruising van de Karel de Grotelaan met de Graaf Florisstraat.

18 juli