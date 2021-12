‘Schalkhaars jonkie’ Brinkhuis (22) nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Overijssel

Brinkhuis is 22 jaar jong en woont in Schalkhaar. Hij is sinds 2019 GroenLinks Statenlid in Overijssel. In het dagelijks leven is hij trainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en hoofdredacteur van De Linker Wang, het aan GroenLinks verbonden magazine over religie, politiek en maatschappij. De nieuwe fractievoorzitter is verguld: ,,Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen van de fractie in mij als nieuwe fractievoorzitter en ik zal me met veel enthousiasme inzetten om Overijssel nog linkser en groener te maken.”