Scheers wint eerste slag om pontje IJssel

Het pontje over de IJssel tussen binnenstad en Worp is een icoon. Al decennia bevaren door Geert Scheers, maar er zijn kapers op de kust. Die vissen vooralsnog achter het net.

In de strijd om het pontje over de IJssel is de eerste slag voor Geert Scheers. Aan 57 jaar heen-en-weer varen tussen binnenstad en Worp komt voorlopig geen einde. De gemeente Deventer wil de komende jaren vasthouden aan de vertrouwde schipper van het stadspontje. Wel met als voorwaarde dat Scheers met een elektrische pont gaat varen. Beter voor het milieu.

Niet direct een eis, maar een wens is dat Scheers kijkt of hij nieuwe routes kan bevaren. Bijvoorbeeld als pendel naar een toekomstig transferium op Bergweide (bij de Zutphenseweg) of het Havenkwartier.

Mogelijkheden

Scheers vaart met zijn tijd mee en ziet mogelijkheden, zegt hij zelf. ,,Ik heb donderdag met de wethouder Rorink aan tafel gezeten en hem de tekeningen laten zien van de elektrische aangedreven pont die we willen.’’

Elektrisch varen, de vaarroutes uitbreiden: het klinkt Hans Heilen en Meindert Pesman als muziek in de oren. Sterker, in feite is het hún plan dat de gemeente nu voorlegt aan Scheers, concluderen de twee. Dat vinden ze maar vreemd, stellen ze in een verklaring per mail op vragen van de Stentor.

Deining op de IJssel

De twee Deventer ondernemers zorgden twee jaar geleden voor deining op de IJssel. Het duo kwam met een plan om de exploitatie van het pontje over te nemen. Schoner, eigentijdser en zonder de 80.000 euro subsidie die de gemeente jaarlijks Scheers betaalt.

Bovendien achten zij de situatie in strijd met de regelgeving. Scheers is de Deventer vaarkoning: hij heeft al decennia het monopolie op de veerdienst. Andere partijen niet kunnen meedingen naar de exploitatie, zoals bijvoorbeeld bij het busvervoer wel het geval is.

Op dat vlak zorgen de twee kapers op de kust nu wel voor beweging; Scheers mag niet meer voor onbepaalde tijd heen-en-weer varen op de IJssel, aldus woordvoerder Maarten-Jan Stuurman. ,,We gaan er een termijn aan verbinden, maar we weten nog niet voor hoe lang.’’

Dat zal in ieder geval niet voor heel kort zijn, laat Stuurman doorschemeren. Scheers moet investeren om duurzamer te varen en dan moet-ie verzekerd zijn van een langdurig recht op exploitatie.

Heilen en Pesman vinden dat de gemeente niet klakkeloos met Scheers in zee mag gaan, maar het veerrecht ook voor andere geïnteresseerden open moet stellen en die een kans moet geven mee te dingen. Nú al.

De overeenkomst met Scheers opzeggen gaat de gemeente zeker niet doen, aldus Stuurman en ‘hoeft helemaal niet’. Scheers heeft een streepje voor omdat hij al decennia het voetveerrecht heeft en naar tevredenheid uitoefent. Belangrijker nog, stelt Stuurman, is dat hier geen sprake is van een concessie (soort aanbesteding) zoals bij het busvervoer, maar van een vergunningsituatie. ,,Scheers heeft nu een vergunning, voor onbepaalde tijd. Die kun je niet zomaar nu intrekken. Wel moeten we de vergunning omzetten van voor onbepaalde tijd naar voor bepaalde tijd. Met daarin voorwaarden. Een belangrijke die we opnemen is duurzaamheid, door elektrisch te varen.’’

Op de markt komen

De vergunning kan na het verstrijken van de termijn wel op de markt komen voor geïnteresseerden, waarbij de gemeente moet onderbouwen wie het recht krijgt en niet stilzwijgend kan verlengen. De vraag is hoe groot de kans is dat het papiertje écht vrij komt. In de praktijk lijkt de gemeente de vergunning alleen in te trekken als Scheers zich niet aan de voorwaarden zou houden en de gemeente ontevreden zou zijn over de vaardienst.

Of Heilen en Pesman het hierbij laten of aan juridische stappen denken, is niet duidelijk; een reactie op die vraag blijft uit.

Eerste slag

Scheers dreigde in deze krant al met de rechter, mocht de gemeente hem zomaar overboord kieperen. Heeft hij de eerste slag gewonnen? ,,Weet ik niet. Ach, belangrijker: je krijgt niet zomaar een pont in de vaart. Ik zit 57 jaar op de IJssel en daarvoor m’n schoonvader 17 jaar. Denk je dat die ervaring niets waard is? Ik weet niet waar ‘die twee’ mee gaan komen. Een elektrische roeiboot voor twaalf personen, ja dan kan ik het ook zonder subsidie. Wij denken aan een elektrisch aangedreven pont voor honderd personen. Geschikt voor varen bij weer en wind.’’