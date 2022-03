Scheidsrechter legt Klarenbeek-IJsselstreek eerst stil, maar staakt de wedstrijd kort daarop alsnog

Klarenbeek en IJsselstreek waren 71 minuten aan het voetballen, toen scheidsrechter Van Ark zich genoodzaakt zag de wedstrijd te staken. De tussenstand was op dat moment 2-0 in het voordeel van de Klarenbekers, en de opponent uit Deventer had al tweemaal de rode kaart gezien. ,,Toch was de wedstrijd niet overdreven hard”, aldus Martijn van de Hel, trainer van Klarenbeek. ,,Er was wel een opstootje. De scheidsrechter lastte een afkoelingsperiode van tien minuten in, maar liet daarna de wedstrijd toch niet verder spelen.”