Schepen vanaf donderdagochtend weer door Prins Bernhardsluis in Deventer

Tot opluchting van vooral de havenbedrijven in Deventer treedt de Prins Bernhardsluis in Deventer donderdagochtend weer in werking. Dit besluit heeft de gemeente woensdagmiddag genomen. Hoe laat het eerste schip kan worden geschut, is nog onbekend. De sluismeester staat vanaf zes uur 's ochtends paraat.