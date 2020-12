Schietincident bij studentenhuis van Saxion in Schalkhaar: kogelhulzen op de oprit

Politie zet straat in Deventer af vanwege ‘gevaarlij­ke situatie’, man door arrestatie­team uit huis gehaald

28 december De politie heeft rond de middag de Korte Zandstraat in Deventer volledig afgesloten. Even later werd een geblinddoekte man door een arrestatieteam uit een woning gehaald. De politie sprak in eerste instantie van een gevaarlijke situatie voor de man en zijn omgeving.