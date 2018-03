Schietpartij op woonwagenkamp Deventer blijft onopgelost

Tegen zes personen uit Deventer zijn vandaag celstraffen geëist van 6 tot 13 maanden wegens bezit van wapens. Het is de nasleep van een waar vuurgevecht op het woonwagenkamp aan de Colmschaterstraatweg in Deventer in 2015. Een zaak die het Openbaar Ministerie niet rond heeft kunnen krijgen, zo bleek voor de rechtbank in Zwolle.

Bij de schietpartij op oudejaarsdag 2015, die door een advocaat een ‘moordaanslag’ wordt genoemd, vlogen de kogels in het rond, kinderen op het kampje hebben moeten wegduiken en een bewoner is gewond geraakt door een kogel die zijn hoofd schampte. Woonwagens zaten vol kogelgaten. Het lijkt erop dat een groep mensen het voorzien had op de gewonde man, maar dat ook vanuit het kamp is teruggeschoten. Althans daar gaat het OM van uit.

De zaken tegen alle verdachten omtrent de schietpartij zijn geseponeerd. De verdachten zwegen vooral en de verklaringen die er zijn gedaan waren zo tegenstrijdig dat de zaak niet rond te krijgen was. ‘Het is een vreselijke schietpartij geweest’, aldus de officier van justitie. Grote doorzoekingen volgden, waarbij zelfs defensie is ingezet. Het resultaat daarvan: veel wapens en munitie.

Onderduiken

Onder een hoofdkussen in een hotel in Beekbergen werd op 2 februari 2016 een geladen wapen aangetroffen. In het hotel hadden het slachtoffer van de schietpartij, Gerrit A. (56) en zijn echtgenote Kitty H. (57) zich verschanst. Op advies van de politie waren ze ondergedoken. Het wapen dat is gevonden is een antiek pistool uit 1900, dat de vrouw van haar vader had gekregen, wist haar advocaat te vertellen. Ze had het voor de zekerheid bij zich gestoken. Zelf waren de twee niet naar de rechtbank gekomen, uit angst dat ze daar mensen van de andere partij zouden tegenkomen, die later op de dag moesten voorkomen.

Wapen in kinderstoel

In de wagen van hun zoon en schoondochter werd een geladen vuurwapen gevonden, dat verstopt was in een kinderstoeltje. ‘Een gotspe’ noemde de officier van justitie dat. Het stel heeft vijf kinderen die het per ongeluk gevonden zouden kunnen hebben. De raadslieden van de familie vinden dat er vrijspraak moet volgen, omdat er onrechtmatig ingetreden zou zijn en de helft ervan niet geweten zou hebben van de vuurwapens (de vrouwen namen de schuld op zich). En als er wel bewijs is, moet er rekening gehouden worden met de omstandigheden, vindt de verdediging. ‘Het zal je maar gebeuren dat er een motorclub op je wagen schiet’, zei een advocaat. Het staat overigens niet vast dat het inderdaad om een actie vanuit een motorclub is gegaan.

Twee van de mannen die tot de aanvallers zouden hebben behoord werden nog op de avond van de schietpartij in hun auto aangehouden: de een had een pistool in zijn onderbroek, de ander patronen in zijn jaszak.