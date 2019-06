Schiettent op Deventer kermis blijft grote schade bespaard na noodweer, terras nabijgelegen café wel beschadigd

video Topschut­ter Bayraktar maakt belofte waar: ‘Wat was ik getergd’

8:00 Can Bayraktar heeft woord gehouden. De spits van Turkse Kracht zou er wel even dertig maken dit seizoen, zo beweerde hij op voorhand. Dankzij een imposante eindsprint – twintig goals in de laatste acht competitieduels - heeft de 23-jarige Deventenaar zijn grootspraak ook werkelijk veranderd in daden. En met liefst 32 treffers (of waren het er 35?) is hij de terechte winnaar van het topscorersklassement in de regio Deventer/Salland/Zutphen/Lochem.