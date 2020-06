Schimmig vertrek van Jongerenklooster uit abdij Nieuw Sion in Diepenveen

Het Jongerenklooster verlaat eind deze zomer abdij Sion in Diepenveen. Over de reden doet de stichting, die verantwoordelijk is voor het Jongerenklooster geen mededelingen. Bij de start in 2018 was het Jongerenklooster het eerste van het land.

Het Jongerenklooster is onderdeel van Nieuw Sion, de abdij die na het vertrek van de monniken enkele jaren geleden als modern klooster is doorgegaan. Het is een plek voor bezinning, geloof, rust en stilte, opgezet vanuit meerdere kerken in de regio. Ook niet gelovigen kunnen er terecht. Het klooster valt onder stichting Nieuw Sion, het jongerenklooster is een initiatief van een aparte stichting.

Andere plek

Hans Bügel, bestuursvoorzitter van stichting Jongerenklooster houdt het bij een persverklaring, die hij toestuurt via een appje. ,,Op 1 september 2018 ging het Jongerenklooster open op Nieuw Sion. Inmiddels bijna twee jaar verder en vele ervaringen rijker, heeft het Jongerenklooster besloten om hun eigen weg te gaan. De stichting Jongerenklooster zal haar activiteiten op een andere plek voortzetten.’’ Nog niet bekend is waar dat zal zijn.

Peter Dullaert, directeur van stichting Nieuw Sio,n betreurt het vertrek van het Jongerenklooster. ,,Het is jammer, het vormde een mooi onderdeel van Nieuw Sion.’’ Dullaert gaat niet in op de reden van het vertrek en of een verschil van inzicht met stichting Nieuw Sion meespeelt. ,,Het besluit is door de stichting Jongerenklooster genomen, het is niet aan mij.’’

Iets anders

Dullaert benadrukt dat Nieuw Sion gewoon doorgaat. Het Jongerenklooster zit in een van de vleugels van het klooster. ,,Die huur valt wel weg, mogelijk komt er iets anders voor terug.’’

Op dit moment zitten er zes jongeren in het Jongerenklooster. Volgens Dullaert verdwijnen jongeren niet helemaal uit Diepenveen. Dullaert: ,,Wij hebben op Nieuw Sion een woongemeenschap met tien volwassenen. Dat is niet specifiek voor begin twintigers, de doelgroep van het Jongerenklooster Maar met dertigers en veertigers is de woongemeenschap ook nog een plek voor vrij jonge mensen. Een van de bewoners van het Jongerenklooster schuift door naar die woongemeenschap. Wij behouden ook de activiteiten voor jongeren, zoals deze zomer weer de Zomerkloosterexperience, een coronaproof versie van het Zomerkloosterfestival. Waarbij jongeren kunnen kamperen bij het klooster en er een programma is rond natuur, bezinning en religie. Ook in ons reguliere programma houden we activiteiten voor jongeren.’’

Verschil van inzicht