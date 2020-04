Schip in Deventer bekogeld met stenen: ‘levensgevaarlijk, we zijn flink geschrokken

Teugels gaan losser, maar funshoppen is er niet bij: ‘Het is crisistijd, geen winkeltijd’

8:00 Zijn strengere maatregelen nodig om drukte in binnensteden aan te pakken? De Apeldoornse burgemeester Ton Heerts opperde het maandag, maar komt nog niet met concrete plannen. In Zwolle en Deventer is de situatie vooralsnog behapbaar. ,,Maar het is wel crisistijd, geen winkeltijd.”