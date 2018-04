Schipbeek Survivalrun in Bathmen staat als een huis

Genoeg werk voor kindercoach Renate in Dijkerhoek

14:34 Faalangst, hoogbegaafdheid, woedeuitbarstingen of gewoon niet lekker in je vel zitten. In de kindercoachpraktijk in Dijkerhoek komt het steeds vaker voorbij. Kindercoach Renate Meilink (49) ziet de behoefte aan hulp in haar praktijk in Dijkerhoek groeien. ,,Ik heb zeker het idee dat het erger wordt. De druk op kinderen is groot. Social media helpen daar een aardig handje aan mee'', vertelt ze in de Week van de Kindercoaching, afgelopen week.