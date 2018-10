Scholen en klassen in Twello sluiten vriendschappen in Kinderboekenweek

video Druiven zijn zuur bij Hof van Twello: 'Wijn­oogst in vlammen op'

13:13 Een grote brand heeft vanmorgen de veldschuur van Hof van Twello in de as gelegd. Volgens eigenaar Gert Jan Jansen van de bezoekboerderij aan de Rijksstraatweg is de schade groot. „De schuur mag als verloren worden beschouwd. Extra vervelend is dat er zo'n duizend kilo aan druiven lag opgeslagen. Die zijn we dus óók kwijt."