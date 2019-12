School betrekt komend voorjaar Heilig Hartkerk aan de Zwolseweg in Deventer

Afgelopen augustus is de School voor persoonlijk onderwijs (Svpo) in Deventer begonnen met vijf eerste klassen. Van meet af aan had de organisatie de kerk aan de Zwolseweg op het oog, maar voordat de verbouwing tot schoolgebouw kon beginnen moesten heel wat hobbels uit de weg worden geruimd. Zo waren bijvoorbeeld buurtbewoners bezorgd over de komst van de nieuwe middelbare school en werd zelfs een bouwstop opgelegd. Daarom is de school na de zomervakantie eerst begonnen op een tijdelijke locatie: het voormalige Carinovapand even verderop aan de Zwolseweg.

Verbouwing

Direct na de zomer koerste de schoolleiding nog op een verhuizing in de kerstvakantie, al werd toen al wel rekening gehouden met een latere datum. Nu laat locatieleider Janneke Peters weten dat is besloten in de meivakantie over te gaan. In week 10 moet het mogelijk zijn de kerk als school te gebruiken, maar dat moment valt precies tussen twee vakanties in. Bovendien is de verbouwing vijf weken laten helemaal afgerond. Daarom is de verhuizing nu in de meivakantie gepland.