Schoolbesturen krijgen half miljoen om zij-instromers te werven

Zorgen over toenemende overlast nachtop­vang in Deventer Polstraat

6:01 De eerste zeven maanden van 2019 heeft de politie zo'n twintig overlastmeldingen ontvangen vanuit de Polstraat in Deventer. Hier heeft Iriszorg meerdere locaties, waaronder een nachtopvang. Volgens de politie is geen sprake van een ‘excessieve toename van overlast', maar VVD-politicus Roderic Rosenkamp trekt dit openlijk in twijfel. ,,Veel mensen nemen niet meer de moeite om naar de politie te stappen.”