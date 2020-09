‘Schoolkerk’ Deventer past nieuwbouwplannen aan: ‘Acht lokalen overhouden is niet economisch’

Jyoti (36) uit Deventer werd slachtof­fer van gesjoemel met adoptie in India: ‘De priester weet veel meer’

5 september Jyoti Weststrate (36) was een jaar of 2, al sluit ze niet uit dat ze ouder was, toen ze bij haar biologische ouders in India werd weggehaald en werd ‘geschonken’ aan een priester. Ze belandde in Zutphen, waar vragen over haar oorsprong al een leven lang op antwoord wachten. Nu, woonachtig in Deventer, probeert ze misstanden binnen internationale adoptie aan de kaak te stellen.