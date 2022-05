Schoolvoetbalorganisator Adri Wolters krijgt in Deventer een bronzen legpenning

Wolters krijgt de penning dan ook voor zijn verdiensten voor Deventer in het algemeen, maar in het bijzonder voor de Deventer Schoolvoetbal Commissie. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt op diverse terreinen voor de Deventer schooljeugd en is al sinds 1980 medeorganisator van het schoolvoetbaltoernooi. Zodoende is Wolters al 42 jaar een ‘zeer gewaardeerd lid’ van de commissie. Het tweedaagse schoolvoetbaltoernooi is dit jaar voor de 85ste keer gehouden.