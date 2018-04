Schot in Knarrenhof-plannen voor Zutphen en Deventer

Van de 51 geplande levensloopbestendige woningen in de Zutphense wijk Noorderhaven is op ruim dertig een optie genomen. ,,Achttien woningen zijn nog vrij'', zegt Peter Prak, bedenker van het nieuwe woonconcept Knarrenhof.

Voor een aantal grotere appartementen en grondgebonden eengezinswoningen in het Zutphense Knarrenhofproject blijft de belangstelling wat achter. Prak: ,,Als voor 70 procent van de woningen intentieverklaringen zijn getekend, gaan we over naar de ontwerpfase. Die duurt een half jaar. Ik schat dat we op z'n vroegst begin 2019 met de bouw kunnen beginnen.'' In Zutphen hebben 110 huishoudens zich als belangstellenden ingeschreven voor de Knarrenhof in Noorderhaven.

Locaties

In een Knarrenhof wonen mensen aan een hof bij elkaar en zorgen zij ook voor elkaar. In Deventer is de animo nog groter dan in Zutphen; 185 huishoudens, zo'n 300 mensen, hebben serieus belangstelling. Met lokale kartrekkers en de gemeente is Stichting Knarrenhof Nederland op zoek gegaan naar geschikte locaties.