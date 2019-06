Schouwburg-directeur overhandigt petitie aan Deventer burgemeester Ron König

Andries van den Berg: van Rondje om de Kerk tot vallen over vermale­dijd Stadskan­toor Deventer

11:51 Andries van den Berg is overleden. Het land zal hem vooral herinneren als de strijdbare onconventionele FNV-vakbondsman. De nog immer populaire zinsnede ‘rondje rond de kerk', in het NS-conflict met machinisten is uit zijn mond opgetekend, toen begin deze eeuw de treinmachinisten streden voor betere werkomstandigheden. Van den Berg was de eerste wethouder die Deventer van buiten haalde. Hij verhuisde speciaal naar Deventer, maar moest na een kleine twee jaar het veld ruimen omdat zijn PvdA struikelde over het stadskantoordossier.