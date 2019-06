Schrappen plannen voor Skaeve Huse in Deventer en ‘interesse’ vanuit Zutphen: puur toeval

Er is géén verband tussen de enerzijds voorgenomen en anderzijds geschrapte plannen voor Skaeve Huse in Zutphen en Deventer. Dat de ene gemeente in dezelfde week bekendmaakt met het project te willen stoppen en de andere aangeeft geïnteresseerd te zijn in het bijzondere woon-zorgconcept, zou puur op toeval zijn berust.

Eenvoudige huisjes. Maximaal 50 vierkante meter groot. Dat zijn in een notendop de vier Skaeve Huse (spreek uit: skeeve hoeze) die de gemeente Deventer jarenlang wilde bouwen. Wilde, want vorige week maakte wethouder Frits Rorink van de gemeente Deventer bekend dat er wat het college van burgemeester en wethouders betreft een dikke streep door de plannen kan worden gezet. Deventer moet immers bezuinigen, het gaat om jaarlijks twee miljoen euro. Het schrappen van de huisjes bespaart Deventer zo'n 130.000 euro, plus tonnen aan extra kosten die de gemeente zou moeten maken voor het verwijderen van Japanse duizendknoop. Dat is hardnekkig onkruid dat welig tiert op de locatie die Deventer in beeld had voor het project, een braakliggend terrein aan de Storminkstraat, achter het politiebureau.

Woonoverlast

In dezelfde week maakte wethouder Mathijs ten Broeke van de gemeente Zutphen bekend 'heel concreet te kijken naar de mogelijkheid voor Skaeve Huse in Zutphen’. Volgens hem is er veel behoefte aan de woonvorm. Skaeve Huse zijn bedoeld voor alleenstaande mensen met psychosociale problemen. De gedachte is dat als de mensen op een rustige plek met intensieve begeleiding wonen, hun situatie verbetert. Zutphen moet ook bezuinigen, jaarlijks zo'n 13 miljoen, maar voert toch gesprekken over Skaeve Huse. Met Skaeve Huse verwacht Zutphen onder andere een extra instrument te krijgen om in te zetten bij situaties van extreme woonoverlast.

Quote Het is niet zo dat dit project verschuift van de ene naar de andere gemeente, dit zijn echt separate ontwikke­lin­gen Michael Haase, Woonbedrijf Ieder1 Volgens Michael Haase, woordvoerder van woonbedrijf Ieder1, staan de ontwikkelingen los van elkaar en is het ‘puur toeval’ dat in dezelfde week bekendmakingen plaatsvonden. Woonbedrijf Ieder1 zou in Deventer verantwoordelijk worden voor de Skaeve Huse. ,,Het is niet zo dat dit project verschuift van de ene naar de andere gemeente, dit zijn echt separate ontwikkelingen. Wat wel zo is, is dat we in Deventer al veel voorwerk hebben verricht en deze opgedane expertise in Zutphen zouden kunnen inzetten.”

Vooronderzoek