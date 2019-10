Schrijfster van Het Achtste Leven komt naar de Randstad... en Deventer

Amsterdam, Den Haag, Heemstede, Bussum... en Deventer. Boekhandel Praamstra in Deventer is de enige locatie in Oost-Nederland die de Georgische schrijfster Nino Haratischwili (1983) volgende maand bezoekt tijdens haar Nederlandse tournee. Chrisjan van Marissing van boekhandel Praamstra is verguld.

Waarom komt de in Duitsland woonachtige auteur donderdag 7 november wel naar Deventer, maar niet naar bijvoorbeeld grotere steden als Zwolle of Apeldoorn?



,,De eer van haar bezoek is ons te beurt gevallen, omdat wij met heel veel liefde en passie al Het Achtste Leven van Haratischwili uitzonderlijk goed verkopen. Dat boek heb ik eerder wel het mooiste boek in jaren genoemd. Wat mij betreft een boek met de statuur van bijvoorbeeld Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez.”

Wat is een uitzonderlijk goede verkoop?

,,Sinds het verschijnen hebben wij denk ik 600 exemplaren verkocht. Het gemiddelde per boek ligt op 3 of 4 exemplaren. Het nieuwe boek van Rutger Bregman is al 150 keer over de toonbank gegaan en kan dus ook richting de 600 gaan, maar Het Achtste Leven is een vertaalde roman en bij het verschijnen van het boek was Haratischwili een onbekende auteur.”

Aanleiding voor het bezoek is haar nieuwe boek, De kat en de generaal. Vindt u het net zo'n betoverend boek als Het Achtste Leven?

,,Het is absoluut een heel goed boek. Het is in stijl en in de kracht van het verhaal ook zeer herkenbaar voor de lezers van Het Achtste Leven, maar zo magisch als haar vorige boek is het niet. Dat kan ook bijna niet natuurlijk, want dat was zo uitzonderlijk goed en dan is het moeilijk om blanco te beginnen met lezen en je verwachtingen bij te stellen. Dit nieuwe boek is grimmiger en heeft ook wel iets van een thriller.”

Het Achtste Leven speelt zich af in Georgië vanaf 1900 tot nu. Waar gaat De Kat en de generaal over?

,,In dit boek leren we meer over Tsjetsjenië en Rusland na de Perestrojka. De generaal is de Russische vastgoed-oligarch Alexander Orlow die in het Berlijn van 2016 verteerd wordt door schuldgevoel. Dat gaat over een in de Eerste Tsjetsjeense oorlog in 1995 gepleegde marteling, verkrachting en moord op de jonge Tsjetsjeense Noera. Als boetedoening wil hij een proces voor de schuldigen organiseren, maar hoe de anderen te lokken en te veroordelen?”

Wat kunnen bezoekers verwachten van het bezoek aan Deventer?

,,Op de bovenverdieping zal ik haar interviewen. Het wordt geen diepe literaire verhandeling, daar zijn boekenbijlages voor. Ik ben vooral benieuwd naar haar jeugd in Georgië, waarom zij het land heeft verlaten en haar kijk op de wereld. Ook kan het publiek vragen stellen en zal ze boeken signeren.”

Wie kan er bij zijn?