Schrijnende situaties in gloednieuwe sociale huurwoningen Deventer: ‘Ik vertrek nog liever vandaag dan morgen’

VOORBESCHOUWING GA Eagles ruikt z’n kans om zich na 12 jaar weer eens te plaatsen voor halve finale in beker: ‘Tegen NEC hebben we reële kans’

De tweede kwartfinale in de KNVB-beker in drie seizoenen moet Go Ahead Eagles donderdagavond (aftrap 19.00 uur) terugbrengen op het sportief juiste spoor. In Nijmegen wacht tegen NEC een uitgelezen kans een ticket te bemachtigen bij de laatste vier.

9 februari