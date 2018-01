Schrijver en avonturier Redmond O’Hanlon naar Deventer

De wereldberoemde Britse schrijver en avonturier Redmond O'Hanlon komt naar Deventer. In Theater Bouwkunde vertelt hij dinsdagavond 6 februari over zijn werk. Garrelt Verhoeven, directeur van het Deventer Verhaal, gaat daarover met hem in gesprek tijdens de maandelijkse Boekensalon.

Redmond O’Hanlon (1947) is een Brits schrijver die wereldberoemd werd met zijn reisboeken Into the Heart of Borneo (1984), In trouble again (1988) en Congo (1996).

Reis van de Beagle

O’Hanlon verwierf grote bekendheid door mee te gaan op de Reis van de Beagle (VPRO) waarin de reis van Darwin’s Beagle opnieuw werd gemaakt. In 2011 was hij te zien in O’Hanlons Helden (VPRO), een serie over ontdekkingsreizigers. Met deze serie won hij de Zilveren Nipkowschijf voor het beste reisprogramma van het jaar.

De Boekensalons worden georganiseerd door Deventer Verhaal en Theater Bouwkunde. Garrelt Verhoeven: ‘Ik ben er trots op dat we hem mogen ontvangen in Deventer tijdens de Boekensalon in Bouwkunde’.

