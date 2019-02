Schrik om vondst asbest in pand van bso Sam & Jaap in Deventer

Opvang

De 77 kinderen die normaliter naar Sam & Jaap gaan, worden tot en met maandag tijdelijk opgevangen bij Sam & Otje. Volgens woordvoerster Ilona Hendriks van Raster hebben de ouders rustig gereageerd op het nieuws. De gemeente heeft alle ouders per brief op de hoogte gesteld. ,,De brief was blijkbaar duidelijk, want we hebben geen vragen gekregen. Er was ook nauwelijks onrust. De ouders waren vooral blij dat de kinderen elders konden worden opgevangen.”

Routinecontrole

GGD

Direct na de vondst heeft de gemeente grondig onderzoek laten uitvoeren om duidelijk te krijgen of het asbest verder verspreid was in de ruimten van de bso en of er vezels in de lucht aanwezig waren. Er zijn in dit kader zowel kleefmonsters genomen als luchtmetingen uitgevoerd. In beide gevallen was er goed nieuws: buiten de cv-ruimte waren de monsters schoon en in de lucht zijn geen asbestvezels aangetroffen. Het onderzoeksrapport is ter beoordeling voorgelegd aan de GGD, die bevestigt dat er voor de gezondheid geen risico's zijn met betrekking tot de asbestvondst.