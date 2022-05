Schrikt verbod huisjesmelkers in Deventer af? ‘Ze kopen huis zonder financiering, starter is kansloos’

Deventer legt opkopen woningen aan banden, speculant houdt vooral huis in Rivieren­wijk

Deventer neemt maatregelen tegen beleggers die op grote schaal huizen opkopen en daar zelf niet gaan wonen. In vijf wijken wordt het verboden om woningen te kopen en vervolgens door te verhuren. Vooral in de Rivierenwijk is het probleem groot; 34 procent van de woningen die in verkoop komen, gaat naar investeerders.

4 april