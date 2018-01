Schutting-bouwen op de vrije zaterdag

Het is bij de bouwmarkten een komen en gaan van mensen die reparaties in en om huis uit voeren deze zaterdag. De storm hield huis donderdag en op de eerste vrije dag erna is het tijd om de handen uit de mouwen te steken.

Luciferhoutjes

,,Ach, het is goed voor de samenhorigheid'', lachen Ton Janse en Eric Beumer. Ze wonen in een twee-onder-een-kap aan het begin van de Vijfhoek. De bomen langs de velden van SV Colmschate naast hun huizen gingen als luciferhoutjes toen plotsklaps de schutting ook omknapte. ,,Ding was tien jaar oud'', zegt Beumer. ,,Je verwacht dan dat het komt doordat de palen rot zijn. Maar niks van dat alles: ze zijn gewoon geknapt, mooi droog hout.''

Zijn aan de schutting bevestigde planten zijn meegegaan. Recht de tuin in van Ton en zijn vrouw Iris Nauta. ,,Mijn mooie olijfje'', treurt Nauta over het olijfboompje dat nog geen maand de tuin sierde en nu onzichtbaar onder de schutting is verdwenen. ,,We hebben net de tuin een maand geleden laten doen'', verzucht Janse goedgeluimd. ,,Terwijl die van mij nog wel een opknapbeurt kan hebben'', kijkt Beumer in zijn redelijk ongeschonden tuin rond. Ze doen er niks aan. Dus gaan ze vandaag aan het bouwen. En vanavond nemen ze een biertje. ,,Of 'ie nu af is of niet.''