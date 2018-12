Schuur brandt uit in achtertuin Deventer

De buurt liep uit en blikte naar hun woningdaken. Anders dan het schuurtje zijn de huizen in de buurt zonder uitzondering bedekt met asbestplaten. Het leed was niet te overzien geweest als daar brand was ontstaan. De eigenaar van de woning was ten tijde van de brand niet thuis. Hij was net vertokken, aldus buren. In de schuur staat een houtkachel, die nog brandde. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer had de brand vrij snel onder controle, mede doordat ze door de tuin van de buren de schuur konden bereiken.