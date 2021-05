Schuur uitgebrand in Schalkhaar

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | In hele land minder nieuwe besmettin­gen, maar in de regio juist meer

6 mei De coronacijfers in Oost-Nederland laten net als gisteren het tegenovergestelde zien van het landelijke beeld. In deze regio steeg het aantal besmettingen licht, waar ze landelijk gezien juist dalen. In Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland werden in totaal 578 positieve coronatests geregistreerd. Iets meer dan een etmaal eerder: 564.