Schuur van Nana brandt uit in het weekend van haar racismedemonstratie in Deventer: ‘Dit is aangestoken’

Oud-huur­ling Van de Kamp uit Deventer schrijft onthullend boek over Nederland­se partizanen in Italië

12 juni Schrijver Rende van de Kamp (60) groeide op in Deventer en woont in Lelystad. Hij diende militair en huurling, ook in buitenlandse dienst. Hij schreef zeven boeken over dat onderwerp. De meeste recente (‘Bandieten te wapen!’) gaat over Nederlandse partizanen in de Tweede Wereldoorlog.