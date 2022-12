Schuurbrand eist leven van 11 kalfjes bij Vilsteren

In de stal stond vee van 1 tot 3 maanden oud waarvan de boer en brandweerlieden een deel hebben weten te redden. Elf kalfjes hebben het niet overleefd. Ook staat er in het gebouw een tank met diesel. Hierdoor werd de brand meteen door Veiligheidsregio IJsselland opgeschaald. Volgens de woordvoerder van VR IJsselland, Diana Inkelaar, zat er nagenoeg geen diesel meer in de tank.

Brandhaarden

Wat wel even spannend leek, was of het vuur naar een naastgelegen schuur zou overwaaien. Ook daar stonden koeien. „Dat gebeurde gelukkig niet”, meldt Inkelaar. „Wel is er een kraan opgeroepen om een deel van de schuur te slopen zodat de brandweermannen beter bij de brandhaarden kunnen. Ook is gekeken of er asbest in het pand was, dat bleek niet zo te zijn.”