‘Schuurtjeskrakers’ uit Deventer opgepakt

Diepenveen­se kinderen verwennen hun vaders, en met deze instructie­vi­deo lukt het jouw kind ook

6:58 Voor verscheidene vaders in Diepenveen en Deventer wordt het morgen een vertederende vaderdag. Elk jaar is het weer spannend op welke wijze wordt geuit dat papa ‘super stoer’, ‘lief’ of ‘de beste van de wereld’ is. Kunstenares Mia Stokman van Mia's Knutselatelier in Diepenveen daagde acht kinderen creatief uit en dat cadeau wordt morgen overhandigd. Al dan niet begeleid door een ontbijt op bed.