Sciencefictionfilm in Lebuïnuskerk Deventer

De Lebuïnuskerk in Deventer fungeert op vrijdag 16 maart als bioscoop. De sciencefiction-klassieker 'Blade Runner' uit 1982 draait vanaf 20.00 uur op het grote doek in de kerk. Feitelijk gaat het om de 'final cut' uit 2007. Dit is de favoriete versie van hoofdrolspeler Harrison Ford en regisseur Riddley Scott.