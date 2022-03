Scooter in Deventer geschept door auto: passagier tweewieler naar het ziekenhuis

GA Eagles oefent tegen AZ, Van Wonderen bevestigt nakende overstap naar Heerenveen

Kees van Wonderen wordt volgend seizoen nagenoeg zeker de nieuwe trainer van Heerenveen. Het nieuws lag al even op straat natuurlijk, maar de oefenmeester van Go Ahead Eagles hield zich tot dusver op de vlakte over de Friese belangstelling.

18 maart