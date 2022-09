Scooter rijdt met hoge snelheid tegen geparkeerde auto aan in Deventer

Politiek wil dat Voorst meer doet om vluchtelin­gen­cri­sis op te lossen, maar kan dat wel?

Vluchtelingen die dagenlang buiten slapen en kinderen die ziek worden door slechte leefomstandigheden. Voorster partijen kunnen de situatie in Ter Apel niet langer aanzien. Op initiatief van D66 gaat de gemeente daarom in overleg met de Veiligheidsregio om te zoeken naar een structurele oplossing. ,,Dit is te onduidelijk zo.”

21 september