Scooterrijder in Deventer afgevoerd naar ziekenhuis na botsing

Geert Groote Huis verwacht verdrievou­di­ging aantal bezoekers

6:23 Met de certificering van Stichting Museumregister Nederland op zak, mag het Geert Groote Huis in Deventer zich meten met gevestigde namen als het Stedelijk Museum en More. Belangrijker nog is dat het museum in Deventer vanaf 1 juli ook de Museumkaart mag accepteren. ,,Ik denk dat we hierdoor veel meer bezoekers gaan trekken", zegt voorzitter Johan Grobbee.