Scooterrijder in Deventer pikt kritiek niet en duwt man genadeloos omver

Özcan Akyol neemt nieuw tv-programma Eus’ Boekenclub op in Burgerwees­huis Deventer

16 februari Deventenaar Özcan Akyol heeft in zijn eigen stad zijn nieuwe tv-programma Eus’ Boekenclub opgenomen. Cabaretier Stefano Keizers is het eenmanspubliek in de talkshow. De vijf uitzendingen zijn in de Boekenweek van 8 tot en met 12 maart elke avond om 19.25 uur op NPO 2 te zien.