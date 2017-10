Scooterrijder in Deventer slaat jeugdige fietser ziekenhuis in

Aangereden jonge kerkuil met hersenschudding naar opvang gebracht

25 oktober Een jonge uil werd in de nacht van maandag op dinsdag in Voorst aangereden door een auto en kon daarna niet meer vliegen. De automobilist schakelde de politie in. Deze bracht het uiltje naar de roofvogelopvang in Barchem. Daar werd geconstateerd dat de uil een hersenschudding had opgelopen en gewond was aan zijn onderrug. Over enkele dagen is duidelijk of de vogel de aanrijding zal overleven.