Scooterrijder rijdt meisje (2) aan in Deventer en gaat ervandoor: slachtoffer naar ziekenhuis

Snakken naar een vrije flexwerk­plek in Deventer

25 augustus Borende buren, krijsende kinderen of muren die op je afkomen. Het verplicht thuis werken gaat gepaard met de nodige storende factoren. Veel meer hebben werknemers niet nodig om met gierende banden op zoek te gaan naar een flexplek in de buurt. Maar of ze zo’n plek ook weten te vinden in Deventer is nog maar de vraag.