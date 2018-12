Scrooge ontbreekt: ‘Hij wenst vanuit het ziekenhuis iedereen een goede Dickens toe’

UpdateVoor het eerst in de geschiedenis van het Dickens Festijn ontbreekt het gemene personage Ebenezer Scrooge in de Deventer straten. Acteur Loek van Voorst is ziek en ligt in het ziekenhuis.

Van Voorst is net als ieder ander jaar een bezienswaardigheid. Dit keer echter niet als Scrooge schuifelend door de straten tijdens Dickens, maar in het Deventer ziekenhuis. ,,‘We hebben Scrooge hier’, zeggen de verplegers.’’

Zijn vrouw Bep Diestelhof kan er wel om lachen, maar weet ook dat het een moeilijke situatie is. Loek ‘Scrooge’ van Voorst kampt met gezondheidsproblemen en moet binnenkort geopereerd worden. ,,Hij vindt het verschrikkelijk dat hij er niet bij kan zijn. Maar is wel blij dat hij vooraf nog wel veel dingen heeft kunnen betekenen voor de organisatie’’, zegt Diestelhof. Ondertussen lopen acteurs bij haar naar binnen en buiten. ,,We verzorgen de catering, dat gaat gewoon door.’’

Geen vervanger

Van Voorst wordt ook niet vervangen, zegt Anjo de Bont namens de organisatie. ,,Dat is onmogelijk op zo’n korte termijn. Scrooge is echt een pittige rol, het is één van de hoofdpersonen van Dickens. Je kunt niet zomaar de straat op en Scrooge spelen. Je moet je echt inleven in die rol. Weten hoe je beweegt, hoe je praat.’’

De Bont vindt het jammer, maar zit niet in zak en as. ,,We hebben nog 949 andere karakters, zij verdienen ook aandacht. En er zijn weer veel nieuwe dingen dit jaar, dus de bezoekers hoeft zich echt niet te vervelen.’’