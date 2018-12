Senioren die de boot misten, krijgen een presentje van schrijver Otten

Tientallen vrijwilligers pakken momenteel een presentje in voor de 'elite' van Deventer. Onder deze 'elite' vallen de ouderen die niet mee konden op de rondvaart afgelopen november over de IJssel.

Serviceclub Rotary Deventer-IJssel nodigde de 1250 oudste Deventenaren uit voor een rondvaart, ter gelegenheid van het jubileumjaar van de stad. Maar een aantal kon niet mee omdat ze slecht ter been zijn. Volgens Almar Otten, initiatiefnemer van de cadeau-actie, is dit dé manier om deze mensen toch nog even in het zonnetje te zetten. "Het cadeau bevat een gedicht, eten, het boek Elite en nog meer kleine presentjes. Het idee achter de cadeautjes is ontstaan omdat we het wat lullig vonden dat de mensen die slecht ter been waren niet konden meevaren, zo proberen we ze toch nog wat mee te geven."

Otten is van plan om de eerste cadeaus deze week op de post te doen. "Of we brengen ze zelf even langs." De presentjes die in het cadeau zitten, konden betaald worden van het geld dat het boek Elite heeft opgebracht. "We zien deze avond en het uitdelen van de cadeautjes ook als een soort afsluiter van Deventer 1250 jaar."

Volgende week maandag gaat Otten samen met een handjevol vrijwilligers nog honderd pakketten afleveren bij Humanitas. "We proberen hier echt een klein feestje van te maken, we zien dat de mensen ongelofelijk blij worden van deze cadeautjes en daar doen we het natuurlijk voor."