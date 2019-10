Sensire heeft al groot deel van personeel Trimenzo uit Voorst in dienst genomen, maar niet voor iedereen is plaats

Krijgt Voorst jongeren­raad en lintje voor jongeren?

28 oktober Voorst onderzoekt volgend jaar of er een jongerenraad in de gemeente kan komen. Tegelijkertijd neemt het dan mee of het een lintje voor jongeren in het leven kan roepen. Die toezegging deed burgemeester Jos Penninx vandaag in de raadsvergadering.