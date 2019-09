Sensire neemt activiteiten failliete zorgorganisatie Trimenzo in Twello en Voorst over

Het gaat om de zorg die geleverd wordt in woonzorgcentra het Grotenhuis en de Martinushof in Twello en de Benring in Voorst en om thuiszorg in de gemeente Voorst.

In de gemeente is de vrees dat De Benring in ‘verkeerde’ handen komt en uit het dorp verdwijnt. ,,Desnoods gaan we het helemaal zelf doen, met eigen personeel’’, zegt één van hen vrijdag in De Stentor. Hoe tegen Sensire aan gekeken wordt, is nog niet bekend.