Sensire steekt 1,5 miljoen in inhaalslag voor zorgpersoneel van failliet Trimenzo

Zorgorgansatie Sensire, een van de grootste in de Achterhoek, neemt het failliete Trimenzo over. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. De thuiszorg in de gemeente Voorst en de woonzorgcentra in de kernen Twello en Voorst komen daarmee in handen van Sensire.

Voor bijscholing van het personeel dat ook de overstap maakt, trekt Sensire 1 tot 1,5 miljoen euro uit, zegt woordvoerder Arend Pleysier. De zorgcoöperatie Voorst en omstreken sprak gisteren in de Stentor nog haar zorgen uit over het voortbestaan van de Benring onder een nieuwe eigenaar. Volgens Sensire is het nog te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.

Trimenzo verkeerde al jaren in financiële problemen en kwam investeringen in de gebouwen die tot een schuldenlast leidde, nooit meer te boven. Toen het faillissement eerder deze maand werd aangevraagd, bedroeg de schuld van de organisatie met zo'n 300 zorgmedewerkers, bijna een miljoen euro.

Achterstand inlopen

Omdat Trimenzo failliet is verklaard, lopen de contracten van het personeel binnenkort af en moet Sensire een nieuw dienstverband met ze aangaan. Vanwege die financiële problemen was er voor opleiding en training van de medewerkers de afgelopen jaren geen ruimte, stelde Sensire vast bij de overname-gesprekken. ,,Maar we willen graag met iedereen verder. Personeel moet continu bijgeschoold en getraind worden, maar het Trimenzo-personeel moet ook een achterstand inlopen. Wie daar aan mee wil doen, is bij ons welkom”, aldus woordvoerder Pleysier.

De zorgcoöperatie Voorst en omstreken is bang dat een efficiencyslag die Sensire wellicht wil maken, ten koste gaat van één van de drie woonzorgcentra. Er zouden bedden leeg zijn in Twello, waardoor de Benring wellicht afgestoten zou kunnen worden. Volgens Sensire is het nog veel te vroeg om dat soort conclusies te trekken. ,,We zijn pas enkele weken bezig en onze eerste zorg is dat goede zorg gewoon doorgaat”, aldus Pleysier. Ons motto is dat onze cliënten het leven leiden dat ze zelf wensen en dat is natuurlijk in hun vertrouwde omgeving. Maar aan goede zorg hangt ook een financieel plaatje, dus garanties daarvoor kunnen we nu nog niet geven.”

Bedenkingen

De zorgcoöperatie van Voorst staat vooralsnog positief tegenover de overnamen door Sensire. ,,We hebben gesprekken met ze gevoerd en daarin werd onder meer gesteld dat er meer plekken voor ouderen moeten komen. Daar zijn we het in ieder geval mee eens”, zegt voorzitter Franz Roos. ,,Verder hebben we nog wel hier en daar onze bedenkingen, maar we zijn en blijven in gesprek.”