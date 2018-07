Homoseksuele vluchteling Sercan nog ‘veilig’ in Deventer

De uit Turkije afkomstige Sercan (28) zit nog ‘veilig’ in Deventer. Weliswaar ondergedoken, maar toch. De IND wilde hem donderdag uitzetten, maar dat is niet gebeurd. Sercan is homosexueel en moest vluchten. Hij is door zijn geaardheid zijn leven niet veilig in Turkije. Hij wordt door zijn familie met de dood bedreigd.

De IND gelooft hem niet en heeft Sercan laten weten hem uit te zetten. Uiterlijk donderdag, gisteren dus. Sercan zit echter nog in Deventer. ,,Ik moet elke woensdag naar het AZC om te tekenen, in afwachting van de Dienst Terugkeer en Vertrek. Heb ik afgelopen woensdag ook gedaan, maar er werd niets gezegd over mijn uitzetting.’’

Sercan zegt inmiddels met de gemeente Deventer in gesprek te zijn in de hoop dat die iets voor hem kan doen. ,,Afgesproken is dat de gemeente met de IND en politie in overleg treedt over mijn situatie. Ik wacht hierover op een brief of een telefoontje van de gemeente.’’