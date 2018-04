Sevket uit Deventer loopt dankzij Happy Life met een omweg naar zijn oma

Deventer ziet groot reclame­bord van Forest langs A1 niet zitten

9:15 Het Deventer bedrijf Forest Group Nederland B.V. wil graag een reclamebord langs de A1 plaatsen, recht voor het bosje naast het pand aan de Teugseweg. ,,We strijden er al anderhalf jaar voor, maar we komen gewoon niet verder'', zegt eigenaar Henk Bosgoed van de leverancier in gordijnrails.